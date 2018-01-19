Владимир Рыжков и Татьяна Котляр вошли в число доверенных лиц Явлинского

Григорий Явлинский во время съезда партии Яблоко. 22 декабря 2017

Григорий Явлинский во время съезда партии Яблоко. 22 декабря 2017

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский политик Владимир Рыжков и правозащитница Татьяна Котляр вошли в число доверенных лиц кандидата в президенты РФ от партии "Яблоко" Григория Явлинского, следует из постановления ЦИК России.

На заседании в пятницу Центризбирком зарегистрировал ещё 40 доверенных лиц Явлинского на предстоящих президентских выборах.

"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Григория Алексеевича Явлинского в количестве 40 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — указано в принятом на заседании постановлении ЦИК.

В список доверенных лиц вошли, в том числе, правозащитница Татьяна Котляр, бывший председатель "Яблока", член федерального политкомитета партии Сергей Митрохин, политолог и историк, академик РАН Юрий Пивоваров, российский политик, экс-сопредседатель партии РПР-ПАРНАС Владимир Рыжков.

Вместе с тем, как указано в постановлении ЦИК, принятом в пятницу, из числа доверенных лиц Явлинского, уже зарегистрированных ранее, был исключён почти полный тёзка политика — Владимир Алексеевич Рыжков.

Ранее Центризбирком уже зарегистрировал 123 доверенных лица кандидата от "Яблока". Среди них — ряд известных российских правозащитников и активистов, в том числе эколог Евгений Витишко, глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, директор Института прав человека Валентин Гефтер, экономист и член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер, журналист и правозащитник Лидия Графова, руководитель правозащитной организации "Союз "Женщины Дона" Валентина Череватенко, философ и социолог Игорь Чубайс.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.