В "Гражданском контроле" рассказали об опыте общественного наблюдения

Предвыборная агитация в Краснодаре в преддверии предстоящих президентских выборов 2018 года в России

Предвыборная агитация в Краснодаре в преддверии предстоящих президентских выборов 2018 года в России

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод рассказал об интересном региональном опыте общественного наблюдения – использовании мобильных приложений, создании общественных штабов, регулярных выступлениях наблюдателей на региональном ТВ.

Он отметил, что "Гражданский контроль" в ходе избирательной кампании по выборам президента России будет, в том числе, оказывать методическую помощь в обучении общественных наблюдателей, а также изучать позитивный опыт общественного контроля.

"Хотел бы отметить опыт общественников в Свердловской области, которые еще на прошлых выборах применяли мобильное приложение "Общественный контроль", позволяющее с мобильных телефонов вести фото- и видеосъемку, передавать материалы на централизованный сайт", — сказал Брод РИА Новости.

Он уточнил, что эта специальная программа также содержит необходимую информацию о кандидатах, выдержки из избирательного законодательства. Этот опыт ассоциация постарается транслировать и на другие регионы, добавил собеседник агентства.

"Есть любопытный опыт общественников Ростовской области, которые добились того, что в регулярном режиме они могут выступать на одном из телеканалов, рассказывать о своих наблюдениях, делиться впечатлениями о ходе избирательной кампании. Интересен опыт Краснодарского края, где создан общественный штаб по наблюдению за выборами, куда входит и уполномоченный по правам человека, и члены местного совета по правам человека при губернаторе, и общественная палата, и представители научно-экспертного сообщества", — рассказал сопредседатель "Гражданского контроля".

Он отметил, что общественный штаб тесно взаимодействует с журналистами и блогерами, его представители ездят по избирательным комиссиям края, проводят мониторинг их доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечения условий голосования для пожилых людей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.