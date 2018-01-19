В Москве на выборах президента России задействуют более 40 тысяч человек

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В состав участковых избирательных комиссий (УИК) в Москве на выборах президента РФ войдут более 43 тысяч человек, сообщил РИА Новости член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

"На каждом участке количество человек зависит от численности комиссий. В общем и целом, это будет более 43 тысяч человек", — сказал Реут РИА Новости.

Как ранее сообщили РИА Новости в Мосгоризбиркоме, к выборам президента РФ в Москве откроются чуть более 3,6 тысячи избирательных участков, в их числе 180 "закрытых" участков в больницах и следственных изоляторах. При этом на каждом участке могут быть зарегистрированы более 3 тысяч избирателей. В Мосгоризбиркоме подчеркнули, что город уже начал подготовку к информированию столичных жителей о предстоящих выборах главы государства, там обещают, что оно будет комплексным и адресным.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.