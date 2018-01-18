Стала известна средняя сумма пожертвования на избирательную кампанию Путина

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россияне в основном жертвуют в избирательный фонд кандидата в президенты РФ Владимира Путина от 500 до двух тысяч рублей, сообщила в четверг его уполномоченный по финансовым вопросам Наталья Орлова.

"В основном размер пожертвований составляет суммы от 500 до 2 000 рублей. Есть и крупные пожертвования – шесть физических лиц перевели в фонд суммарно более 600 тысяч рублей", — заявила Орлова, слова которой приводит пресс-служба избирательного штаба.

Она также поблагодарила всех тех, кто уже перевел и продолжает перечислять деньги в фонд кандидата.

"Рассматриваем активность россиян в этом вопросе, прежде всего, как проявление поддержки его выдвижения кандидатом в президенты", — добавила Орлова.