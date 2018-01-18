ЦИК рассказал, сколько потратили на кампании 15 кандидатов в президенты

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Более 180 миллионов рублей к началу недели потратили 15 кандидатов в президенты России на свои предвыборные кампании, следует из данных Центризбиркома.
Ранее ЦИК опубликовал на своем сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 15 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Ведомство приводит сведения по состоянию на 15 января. Материалы основаны на данных, предоставленных Сбербанком России, в котором кандидаты должны открыть избирательный счет.
На тот момент общие расходы из всех избирательных фондов составили 180 419 389 рублей, в том числе траты свыше 100 тысяч рублей составили в общей сложности почти 149 миллионов.
В материалах ЦИК представлены сведения о 15 кандидатах – это самовыдвиженцы Владимир Михайлов и Владимир Путин, а также кандидаты от 13 партий — Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Роман Худяков (партия "ЧЕСТНО/Человек. Справедливость. Ответственность"), Григорий Явлинский (Яблоко), Борис Титов (Партия роста), Эльвира Агурбаш (Альянс зеленых), Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Антон Баков (Монархическая партия), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Екатерина Гордон (Партия добрых дел), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Наталья Лисицына (Российский объединенный трудовой фронт).
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.