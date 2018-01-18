ЦИК рассказал, сколько потратили на кампании 15 кандидатов в президенты

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Более 180 миллионов рублей к началу недели потратили 15 кандидатов в президенты России на свои предвыборные кампании, следует из данных Центризбиркома.

Ранее ЦИК опубликовал на своем сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 15 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Ведомство приводит сведения по состоянию на 15 января. Материалы основаны на данных, предоставленных Сбербанком России, в котором кандидаты должны открыть избирательный счет.

На тот момент общие расходы из всех избирательных фондов составили 180 419 389 рублей, в том числе траты свыше 100 тысяч рублей составили в общей сложности почти 149 миллионов.

В материалах ЦИК представлены сведения о 15 кандидатах – это самовыдвиженцы Владимир Михайлов и Владимир Путин, а также кандидаты от 13 партий — Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Роман Худяков (партия "ЧЕСТНО/Человек. Справедливость. Ответственность"), Григорий Явлинский (Яблоко), Борис Титов (Партия роста), Эльвира Агурбаш (Альянс зеленых), Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Антон Баков (Монархическая партия), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Екатерина Гордон (Партия добрых дел), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Наталья Лисицына (Российский объединенный трудовой фронт).

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.