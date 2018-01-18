Кандидат от Партии социальной защиты собрал около 17,5 тысяч подписей

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России от Партии социальной защиты, психолог Михаил Козлов в четверг сообщил РИА Новости, что в поддержку его регистрации на выборах собрано 17 400 подписей.
Ранее ЦИК России нашёл признаки фальсификаций в документах Козлова и намерен обратиться в Следственный комитет.
"Сорок семь регионов, 17 400 подписей", — сказал Козлов РИА Новости в четверг.
В ходе заседания Центризбиркома во вторник замглавы ЦИК Николай Булаев продемонстрировал доверенность на финансового уполномоченного, которую в ЦИК представил Козлов, пояснив, что "документ, который представил господин Козлов, имеет признаки фальсификации". Булаев предложил материалы, представленные Козловым, и материалы нотариальной палаты направить в Следственный комитет для принятия мер реагирования.
Со своей стороны глава ЦИК России Элла Памфилова напомнила, что ранее постановлением Центризбиркома были зарегистрированы уполномоченные представители партии, выдвинувшей психолога Михаила Козлова на президентские выборы, и финансовые уполномоченные самого кандидата. Эти решения останутся в силе до получения информации от Следственного комитета, добавила председатель ЦИК.
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