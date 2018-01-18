Титов собрал необходимые для регистрации на выборах сто тысяч подписей

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель Партии роста Борис Титов сообщил в четверг журналистам, что в его поддержку собрано 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации на выборах президента России.

"Собрано 101 754 подписи", — сказал Титов журналистам на брифинге в четверг.

Он также заявил, что никаких нарушений при сборе подписей не было.

"Давления на нас не оказывалось… Нарушений не зафиксировано", — сказал претендент на высший государственный пост.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч.