МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россияне в среду узнали, что кандидаты на пост президента РФ поддерживают здоровье в хорошем состоянии, а некоторые из них изредка позволяют себе шаурму.

До этого американцам подробнейшим образом рассказали о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, про его "великолепные гены", отличные кардиопоказатели, борьбу с выпадением волос, а также о том, что 71-летний Трамп — любитель фастфуда.

Здоровые кандидаты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, баллотирующийся на очередной срок, абсолютно здоров и "может дать фору многим".

Представитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин сообщил, что организм лидера партии 71-летнего Владимира Жириновского "значительно моложе" фактического возраста — например, венозная система у кандидата как у 50-летнего человека. По словам Дюпина, Жириновский достаточно правильно питается, соблюдает диету, предпочитает овощи, не курит и не употребляет спиртного.

Здоровье кандидата от КПРФ Павла Грудинина "абсолютно в порядке", заявил руководитель пресс-службы депутат Госдумы Александр Ющенко. Он добавил, что директор совхоза имени Ленина при необходимости в любое время "готов показать свою физическую форму, а не копаться в справках".

Кандидат в президенты России, председатель "Партии роста" Борис Титов рассказал, что старается вести здоровый образ жизни, но изредка позволяет себе съесть шаурму. Он также отметил, что когда-то ел много чизбургеров, весил 115 килограммов, получил диабет, но теперь ему приходится держать себя в руках.

Формат не предусмотрен

Отвечая на вопрос о возможном обнародовании данных о состоянии здоровья Путина, Песков отметил, что законодательно подобные форматы не предусмотрены, и добавил, что ему неизвестно о подготовке таких форматов.

Ющенко не поддержал идею об обнародовании таких данных, так как считает, что повторять "заокеанские чихи" не совсем корректно.

Кандидат в президенты России, один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский поддержал введение положений об обнародовании данных и заявил, что готов поделиться информацией о состоянии своего здоровья, если это станет нормой для всех кандидатов.