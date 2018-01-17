Более трех тысяч человек пожелали стать волонтерами в штабе Путина

Президент РФ Владимир Путин и Елена Шмелева во время посещения своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и Елена Шмелева во время посещения своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Более 3 тысяч россиян за 2 дня подали заявки на сайте штаба действующего президента РФ Владимира Путина, чтобы стать волонтерами, сказал РИА Новости Андрей Кондрашов.

"Более 3 тысяч заявок поступило на сайт", — сказал Кондрашов.