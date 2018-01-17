Источник рассказал о возможном участии дипломатов из США в выборах-2018

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россия готова разрешить американским дипломатам наблюдать за выборами президента РФ только в рамках миссий международных организаций, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

По его словам, когда российские дипломаты перед выборами президента США "обратились с просьбой представить им возможность, как это было ранее, поприсутствовать на избирательных участках там (в тех штатах — ред.), где это разрешено (законодательством — ред.), им было в категоричной форме отказано — под тем соусом, что, ребята, обращайтесь в международные структуры, которые к нам уже обратились, либо будут обращаться, в том числе БДИПЧ, и участвуйте уже в качестве представителей своего государства в масштабах этой международной организации".

"Поэтому мы хотим, чтобы мы ответили тем же самым", — сказал источник.

Если американские дипломаты хотели бы принять участие в наблюдении за выборами президента, "то пускай обращаются именно в те миссии международных наблюдателей, которые формируются, в частности, в рамках БДИПЧ, и в их составе мы их будем рассматривать", добавил собеседник.