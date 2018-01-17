Кремль не давал указаний регионам запрещать акции Навального, заявил Песков

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Кремль не давал никаких указаний регионам запрещать какие-либо акции Алексея Навального, такие решения являются прерогативой местных властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"На первый ваш вопрос ответ "нет" — это не исходит из Кремля. На второй — ответ "нет", Кремль не давал никакие ориентировки и принятие подобных решений находится исключительно в прерогативе регионов, соответствующих властей регионов. Третье — Кремль считает, что все решения должны самым строгим образом основываться на нормах и правилах, которые зафиксированы в нашем законодательстве", — сказал Песков, отвечая на вопрос, исходит ли инициатива запрета акций Навального в регионах из Кремля, давала ли администрация президента установку регионам по этому поводу, а также разделяют ли в Кремле мнение о том, что акции угрожают безопасности.
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