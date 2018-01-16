Сурайкин вызвал Грудинина на дебаты

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин призвал кандидата на выборах от КПРФ Павла Грудинина к дебатам, чтобы тот ответил на его вопросы.

"У меня сложилось впечатление, что конечно, он боится. Потому что, скажите, пожалуйста, в чем проблема дать возможность просто задать вопрос. Тем более все меня знают. Я хоть и радикальный левый политик, но я человек интеллигентный. Поэтому я думаю, что именно он боится того, чтобы я задам вопрос о его политических позициях, его коммунистичности. Я призываю его к дебатам до дебатов — ничего не мешает полемизировать в прессе, на пресс-конференциях", — сказал Сурайкин РИА Новости после конференции партии во вторник.

Политик пояснил, что во вторник по стечению обстоятельств должен был проводить свою пресс-конференцию часом позже конференции Грудина.

"Павел Николаевич залез практически на сорок минут на время моей пресс-конференции, и поэтому все-таки я не удержался и хотел ему задать несколько вопросов как кандидат в президенты кандидату, но к моему сильному удивлению Павел Николаевич, позиционируя себя как человек, который готов отвечать на любые вопросы, уклонился, сославшись на то, что при дебатах он со мной встретится, хотя тут же он журналистам сказал, что я незарегистрированный кандидат, а он зарегистрированный, что вопрос ещё зарегистрируют ли меня", — рассказал Сурайкин.

Политик отметил, что был сильно удивлён отказом ответить на вопрос. "На мой взгляд, если человек позиционирует себя как кандидат, то встреча с журналистами, вообще с любыми оппонентами должна быть… поэтому у меня вызвало удивление. Потому что я бы на его месте, безусловно, любому оппоненту своему предоставил возможность со мной бы дискутировать и ответил бы на вопросы, тем более это было в присутствии массы журналистов", — пояснил Сурайкин.

Также он добавил, что попытку уйти от такого рода дебатов расценивает как надежду оппонента на то, что он не будет зарегистрирован на выборах и "уклонение от любых дискуссий с неприятными для него вопросами".

Ранее ЦИК России проверил документы на выдвижение кандидата в президенты РФ Сурайкина, зарегистрировал уполномоченных партии и дал самому кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета, после чего он получил возможность формировать фонд своей кампании и собирать подписи в свою поддержку.

После открытия специального избирательного счета для кандидата начинается этап сбора подписей. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Подписи избирателей и еще ряд документов, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Центризбирком 12 января закончил прием документов от претендентов на пост президента России. Всего комиссия получила от партий и граждан 70 уведомлений о намерении участвовать в избирательной кампании, необходимые документы представили чуть больше половины — 36 (15 самовыдвиженцев и 21 партийный кандидат).