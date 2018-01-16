"Родная партия" лишилась кандидата на выборах-2018

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. ЦИК РФ отказался регистрировать уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата на должность президента России от "Родной партии" Марины Копенкиной из-за недостатка документов и несвоевременном информировании Центризбиркома о проведении съезда партии, таким образом, она прекращает свое дальнейшее участие в предвыборной кампании.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.

"По трём основаниям мы не сможем зарегистрировать ни уполномоченных представителей партии, ни уполномоченных представителей Марины Петровны по финансовым вопросам, ни дать разрешение на открытие счета. Первая причина: мы были извещены о проведении мероприятия (по выдвижению) позднее, чем за один день до его проведения, представители ЦИК на этом мероприятии не присутствовали", — пояснил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Кроме того, по его словам, на съезде партии были делегаты, представляющие 27 регионов, тогда как по закону необходимо присутствие представителей от половины субъектов РФ.

Также не были представлены необходимые справки от кандидата.