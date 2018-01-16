Кандидат от "Коммунистов России" собрал около 70 тысяч подписей

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил, что в поддержку его регистрации на выборах собрано порядка 70 тысяч подписей.

"Около 70 тысяч подписей", — сказал Сурайкин в ходе пресс-конференции во вторник.

Ранее ЦИК России проверил документы на выдвижение кандидата в президенты РФ Сурайкина, зарегистрировал уполномоченных его партии и дал самому кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета, после чего он получил возможность формировать фонд своей кампании и собирать подписи в свою поддержку.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Подписи избирателей и еще ряд документов, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК. После чего у Центризбиркома есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Центризбирком 12 января закончил прием документов от претендентов на пост президента России. Всего комиссия получила от партий и граждан 70 уведомлений о намерении участвовать в избирательной кампании, необходимые документы представили чуть больше половины — 36 (15 самовыдвиженцев и 21 партийный кандидат).