Кандидат в президенты России отказался от участия в выборах

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Депутат городской Думы Волгограда Олег Булаев, выдвинутый в кандидаты в президенты РФ "Коммунистической партией социальной справедливости" (КПСС), решил не идти на выборы, чтобы не дробить электорат коммунистов.

"Мы долго обсуждали, дискутировали и приняли решение не выдвигать мою кандидатуру в связи с тем, чтобы не дробить коммунистический электорат. Я снимаю свою кандидатуру (с выборов)",- сказал Булаев на заседании ЦИК перед рассмотрением вопроса о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.