В Иркутске открылся избирательный штаб Владимира Путина

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах. архивное фото

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах. архивное фото

ИРКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Региональный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина начал свою работу в Иркутске, им будут управлять три сопредседателя, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Избирательный штаб возглавили главный врач Иркутского областного онкологического диспансера Виктория Дворниченко, директор Иркутского драматического театра имени Охлопкова Анатолий Стрельцов и глава областного женского совета Галина Терентьева.

"Сопредседатели, как и другие члены регионального избирательного штаба, будут работать на общественных началах. Полный состав регионального штаба будет представлен в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Действующий президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Его доверенным лицом в Приангарье является Виктория Дворниченко.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.