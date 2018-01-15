Выборы 2018

Собчак рассказала о своих политических планах

22:1515.01.2018
Новости
(обновлено: 22:24 15.01.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКсения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборахКсения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что своей победой на предстоящих выборах будет считать возможность создать правую партию, и добавила, что в дальнейшем хотела бы иметь шанс участвовать в выборах в Госдуму 2021 года и выборах главы государства в 2024 году.

Заседание Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Я не знаю, что будет дальше. Я бы очень хотела, чтобы у меня был шанс, в отличие от других людей, которые пытались и у них не получилось, чтобы у меня был шанс на создание партии, на участие в думских выборах, потом в предстоящих президентских. Может, этого шанса не будет, и я ошибаюсь, и я наивный человек. А может, и будет, понимаете, восемь человек не дошло до горы Эверест, а девятый дошел", — сказала Собчак в эфире радио "Эхо Москвы" в понедельник.

Она отметила, что своей победой на предстоящих выборах будет расценивать возможность "создать правую партию в России".

Выборы. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"Я абсолютно уверена, что сейчас, придя сама в эту большую игру, я смогу, условно говоря, пройти между Сциллой и Харибдой и прийти к своей мечте — создать силу, которая сможет со временем, не быстро, не через улицу, не через резолюцию, но реально зато изменить ситуацию, потому что главное ее изменить", — поделилась Собчак.

"Я считаю, что то, к чему я иду, и то, что собственно станет для меня причиной, почему я ввязалась в эту кампанию, — это создание партии, это возможность создать свою фракцию в Думе и через шесть лет с реальной борьбой за власть и с реальной возможностью выиграть", — подчеркнула она.

Собчак пояснила, что не хочет революционного варианта развития событий в России и никогда его не хотела.

Президентские выборы
© Инфографика
Календарь избирательной кампании президента России

"То, что в России нет на сегодняшний момент и нет уже более 10 лет нормальной правой партии, которая набирает большой процент голосов, которая влияет на ситуацию, — это, на мой взгляд, самая большая структурная ошибка этой системы. И мы видим сейчас старейших лидеров этой системной оппозиции, мы видим, что это все идет просто в физиологический тупик… И моя мечта и мой шанс состоит в том, что мы можем создать новую правую силу, которая будет совсем уже на других условиях и на других основаниях говорить с этой властью в парламенте", — отметила Собчак.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех".

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