Собчак заявила, что не вела корпоративов с 26 декабря

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что с момента официального старта кампании отказалась от ведения корпоративов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Собчак якобы в разгар подписной кампании отправилась на Бали на корпоратив и была его ведущей.

"Вы можете посмотреть ролик, мое заявление, когда я сказала, что, как только стартует официальная кампания, я закрываю временно этот вид заработка, потому что я считаю, что просто у меня нет ни времени на это, ни физических сил, ни возможности совмещать свою работу сегодняшнюю с ведением корпоративов. И это выполнено", — сказала Собчак в эфире радио "Эхо Москвы" в понедельник.

"Корпоратив, о котором идёт речь, он был, если не ошибаюсь, дней за 10 до официального старта кампании… Других корпоративов у меня не было, и все, что распространяли позже мои недоброжелатели, это враньё, причём доказанное враньё. И знаете, по-женски мне очень обидно, что никто за это враньё не извинился", — добавила она.

ЦИК дал разрешение телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива", на начало официальной кампании и сбор подписей в свою поддержку 26 декабря.

Выборы президента России пройдут 18 марта.