Довести дело до логического завершения: заработал сайт Putin2018

Плакат на пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году в торговом центре Симферополя. Архивное фото

Плакат на пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году в торговом центре Симферополя. Архивное фото

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Заработал сайт предвыборного штаба Владимира Путина президентской кампании 2018 года, на главной странице портала намерение российского лидера руководить страной еще один срок объясняется цитатой из телеинтервью: "довести дело до логического завершения".

Как сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов, разработка и поддержка сайта Putin2018.ru обойдется в полтора миллиона рублей.

Максимальный эффект

Девизом кампании Путина сайт провозглашает "Сильный президент – сильная Россия". На главной странице фотография действующего президента РФ и его высказывание: "Если я за что-то берусь, я стараюсь довести дело либо до логического завершения, либо, как минимум, привести это дело к максимальному эффекту". Этими словами Путин в октябре 2011 года — тогда он работал на должности главы российского правительства, но заявил о желании баллотироваться в президенты – объяснил соответствующее намерение в интервью трем российским телеканалам. На сохраненных в сети скриншотах главной страницы кандидатского сайта Putin2012.ru присутствует то же высказывание, что и на нынешнем портале избирательного штаба.

Россия настоящего и будущего – под таким заголовком на главной странице размещено значительное количество информационных сообщений, объединенных во вкладке "достижения": ликвидация очередей в детские сады, снижение уровня преступности, рост экспорта продукции сельского хозяйства и другие позитивные изменения, произошедшие в стране в последние годы. При нажатии на слово "будущее" список новостей меняется и посетителю сайта предлагается ознакомиться с высказываниями президента, касающимися ближайшей перспективы.

Поддержка широкого круга

Раздел "Дневник кампании" содержит все основные новости об участии кандидата в предвыборной гонке, начиная со дня официального старта кампании 8 января и включая информацию о посещении Путиным штаба и количестве собранных подписей.

На сайте также в алфавитном порядке содержатся данные о доверенных лицах, утвержденных ЦИК. Ожидается, что их полный список будет готов в конце января.

Рубрика "Биография" вкратце рассказывает о жизненном и профессиональном пути Путина. Здесь подчеркивается, что он "в выборах принимает участие путем самовыдвижения при поддержке широкого круга политических партий и общественных организаций". Далее описываются главные карьерные этапы. Также сообщается, что Путин является кандидатом экономических наук, владеет немецким и английским языками и имеет двух дочерей.

На сайте кандидата во вкладке "Команда поддержки" представлены сообщества сторонников Путина в различных социальных сетях – "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram. Больше всего ссылок предоставлено на страницы в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. При этом, как отмечается на сайте, все группы являются неофициальными сообществами поддержки Путина и в структуру штаба не входят. Ранее сообщалось, что предвыборный штаб решил отказаться от создания собственных сообществ в социальных сетях.

Желающие, зайдя на сайт, смогут стать волонтерами штаба, заполнив специальную форму. После того как анкета будет направлена, кандидату в волонтеры нужно будет пройти собеседование, затем будет определен функционал, и только после этого доброволец приступит к работе в штабе. Волонтеры делятся на несколько категорий: те, кто работает непосредственно в штабе, медиа-волонтеры, которые помогают в организации предвыборных мероприятий, а также те, кто наблюдает от кандидата за избирательным процессом в день голосования, и сторонники, которые отвечают за информацию на личных страницах в соцсетях, общение с друзьями о кандидате и выполняют еженедельные задания.

В отдельной вкладке "Контакты" можно узнать телефон штаба кандидата, адрес общественной приемной, а также ознакомиться с руководством штаба – сопредседателями и руководящими сотрудниками аппарата. Здесь же предоставлена контактная информация региональных штабов по всем округам.

На сайте также будут появляться анонсы мероприятий штаба и кандидата, требующие предварительной аккредитации представителей СМИ.