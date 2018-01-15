Выборы 2018

Довести дело до логического завершения: заработал сайт Putin2018

15:5515.01.2018
Новости
(обновлено: 15:56 15.01.2018)
013830
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПлакат на пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году в торговом центре Симферополя. Архивное фотоПлакат на пункте сбора подписей по выдвижению Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году в торговом центре Симферополя. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Заработал сайт предвыборного штаба Владимира Путина президентской кампании 2018 года, на главной странице портала намерение российского лидера руководить страной еще один срок объясняется цитатой из телеинтервью: "довести дело до логического завершения".

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
В поддержку Путина собрали более семисот тысяч подписей

Как сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов, разработка и поддержка сайта Putin2018.ru обойдется в полтора миллиона рублей.

Максимальный эффект

Девизом кампании Путина сайт провозглашает "Сильный президент – сильная Россия". На главной странице фотография действующего президента РФ и его высказывание: "Если я за что-то берусь, я стараюсь довести дело либо до логического завершения, либо, как минимум, привести это дело к максимальному эффекту". Этими словами Путин в октябре 2011 года — тогда он работал на должности главы российского правительства, но заявил о желании баллотироваться в президенты – объяснил соответствующее намерение в интервью трем российским телеканалам. На сохраненных в сети скриншотах главной страницы кандидатского сайта Putin2012.ru присутствует то же высказывание, что и на нынешнем портале избирательного штаба.

Россия настоящего и будущего – под таким заголовком на главной странице размещено значительное количество информационных сообщений, объединенных во вкладке "достижения": ликвидация очередей в детские сады, снижение уровня преступности, рост экспорта продукции сельского хозяйства и другие позитивные изменения, произошедшие в стране в последние годы. При нажатии на слово "будущее" список новостей меняется и посетителю сайта предлагается ознакомиться с высказываниями президента, касающимися ближайшей перспективы.

Поддержка широкого круга

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Опрос показал, за кого планируют голосовать большинство россиян на выборах

Раздел "Дневник кампании" содержит все основные новости об участии кандидата в предвыборной гонке, начиная со дня официального старта кампании 8 января и включая информацию о посещении Путиным штаба и количестве собранных подписей.

На сайте также в алфавитном порядке содержатся данные о доверенных лицах, утвержденных ЦИК. Ожидается, что их полный список будет готов в конце января.

Рубрика "Биография" вкратце рассказывает о жизненном и профессиональном пути Путина. Здесь подчеркивается, что он "в выборах принимает участие путем самовыдвижения при поддержке широкого круга политических партий и общественных организаций". Далее описываются главные карьерные этапы. Также сообщается, что Путин является кандидатом экономических наук, владеет немецким и английским языками и имеет двух дочерей.

На сайте кандидата во вкладке "Команда поддержки" представлены сообщества сторонников Путина в различных социальных сетях – "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram. Больше всего ссылок предоставлено на страницы в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. При этом, как отмечается на сайте, все группы являются неофициальными сообществами поддержки Путина и в структуру штаба не входят. Ранее сообщалось, что предвыборный штаб решил отказаться от создания собственных сообществ в социальных сетях.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Стало известно, кто возглавил аппарат избирательного штаба Путина

Желающие, зайдя на сайт, смогут стать волонтерами штаба, заполнив специальную форму. После того как анкета будет направлена, кандидату в волонтеры нужно будет пройти собеседование, затем будет определен функционал, и только после этого доброволец приступит к работе в штабе. Волонтеры делятся на несколько категорий: те, кто работает непосредственно в штабе, медиа-волонтеры, которые помогают в организации предвыборных мероприятий, а также те, кто наблюдает от кандидата за избирательным процессом в день голосования, и сторонники, которые отвечают за информацию на личных страницах в соцсетях, общение с друзьями о кандидате и выполняют еженедельные задания.

В отдельной вкладке "Контакты" можно узнать телефон штаба кандидата, адрес общественной приемной, а также ознакомиться с руководством штаба – сопредседателями и руководящими сотрудниками аппарата. Здесь же предоставлена контактная информация региональных штабов по всем округам.

На сайте также будут появляться анонсы мероприятий штаба и кандидата, требующие предварительной аккредитации представителей СМИ.

Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе
© Инфографика
Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе
ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена