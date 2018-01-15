В поддержку Путина собрали более семисот тысяч подписей

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал уже более семисот тысяч подписей в его поддержку. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина стартовал пятого января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.

Кондрашов также сообщил, что информация по плану работы предвыборного штаба Путина появится на сайте, который запустят в ближайшее время.

Президентские выборы пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.