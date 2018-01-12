Собчак собрала 51 тысячу подписей для регистрации на выборах

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак собрала в свою поддержку 51 тысячу подписей из 100 тысяч, необходимых для ее регистрации в качестве кандидата на президентских выборах, сообщается на сайте Собчак.
Телеведущей, как претенденту от непарламентской партии "Гражданская инициатива", на этапе регистрации предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч.
"На данный момент за выдвижение Ксении Собчак на пост президента России подписались 51 325 человек", — говорится в сообщении.
Больше всего подписей было собрано в Санкт-Петербурге — 2800. В Республике Тыва за телеведущую поставили свои подписи 2650 избирателей, а в Республике Бурятия — 2401. В Москве количество подписавшихся в поддержку Собчак составило 2105 человек.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.