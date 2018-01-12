Собчак собрала 51 тысячу подписей для регистрации на выборах

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак собрала в свою поддержку 51 тысячу подписей из 100 тысяч, необходимых для ее регистрации в качестве кандидата на президентских выборах, сообщается на сайте Собчак.

Телеведущей, как претенденту от непарламентской партии "Гражданская инициатива", на этапе регистрации предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч.

"На данный момент за выдвижение Ксении Собчак на пост президента России подписались 51 325 человек", — говорится в сообщении.

Больше всего подписей было собрано в Санкт-Петербурге — 2800. В Республике Тыва за телеведущую поставили свои подписи 2650 избирателей, а в Республике Бурятия — 2401. В Москве количество подписавшихся в поддержку Собчак составило 2105 человек.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.