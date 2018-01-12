В ЦИК рассказали о зарубежных счетах Грудинина

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Иностранные счета у кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, официально зарегистрированного ЦИК в пятницу, были на момент выдвижения, но к моменту регистрации таких счётов у него нет, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.

"На момент регистрации таких счётов у него нет, соответствующее уведомление Павел Николаевич Грудинин в Центральную избирательную комиссию подал. Зарубежные счета у него были на момент выдвижения, это разрешено законом. Но к моменту регистрации, соответственно, эти счета должны быть закрыты", — сообщил Шевченко журналистам.

Избирательное законодательство требует от кандидатов на выборах ещё до подачи документов на регистрацию закрыть иностранные счета и вклады, если они есть.