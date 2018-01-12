ЦИК не настаивает на информировании избирателей на дому, заявила Памфилова

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Центризбирком не настаивает на поквартирных обходах избирателей для информирования о выборах: только там, где возможно, и в той мере, в которой приемлемо для жителей и членов избиркомов, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Организация так называемого подворового или поквартирного обхода не носит централизованного характера, это решают сами избирательные комиссии, подчеркнула глава ведомства.

"В зависимости от города, населенного пункта — все по-разному, исходя из специфики местности… Мы не настаиваем на этом, нет никакой обязаловки. Есть возможность у каждой комиссии спланировать свое действие", — сказала Памфилова, отвечая на вопросы журналистов в пятницу.

Она уточнила, что такие поквартирные обходы избирателей могут делать "только там, где это возможно, в той мере, в которой это приемлемо как для жителей, так и для членов комиссий". Глава ЦИК пояснила, что такая работа может идти именно в рамках информирования граждан о предстоящих выборах президента.

"Эта работа с избирателем ни в коем случае не предполагает агитации за того или иного кандидата — это категорически запрещено. Только информировать, ни в коем случае не должно быть никаких прямых или косвенных каких-то приемов, принуждения избирателя к тому, чтобы он пошел на выборы", — заявила Памфилова.

Задача организаторов выборов заключается в том, чтобы максимально проинформировать, уточнила она, — и пусть избиратель решает, идти или не идти на выборы.