МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Информацию о выборах президента России будут размещать в банках, отделениях почты, многофункциональных центрах, ЦИК сейчас заключает договоры о сотрудничестве с крупными компаниями, например, "Почтой России", чтобы задействовать возможности социально ответственного бизнеса, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы сейчас для этого задействовали все возможности, мы сейчас заключаем договоры с крупными монополиями — у нас и "Почта России" будет доставлять, будут материалы вешать, где какие-то выборы, и РЖД. Мы материалы информационные даём, и они в рамках своей социальной ответственности — социально ответственный бизнес — размещают", — сказала глава ЦИК журналистам в пятницу.

"Мы стараемся задействовать все возможности. Люди ходят в банки, на почту, в МФЦ — чтобы там был какой-то материал", — добавила она.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.