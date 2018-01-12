Ректор ВГИК рассказал о задачах, стоящих перед доверенными лицами Путина

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Доверенные лица кандидата в президенты РФ должны активно участвовать в продвижении его политики и помогать решать проблемы на своих участках, считает ректор ВГИК Владимир Малышев, который входит в число доверенных лиц Владимира Путина на выборах-2018.

В пятницу ЦИК России зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина, среди них, в частности, Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Лев Лещенко. Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева сообщила, что доверенными лицами действующего президента будут порядка 500 человек.

"Есть такой общий подход: став доверенными лицами, мы согласились с политикой и внешней, и внутренней, проводимой президентом, и поддерживаем основные направления развития страны. При этом доверенное лицо должно на своем участке проводить эту политику в жизнь. Мы взрослые люди, и надо поддерживать делами, участвовать в дискуссиях, высказывать свою позицию по определенным вопросам", — сказал РИА Новости Малышев.

По его словам, порой на уровне президента решаются вопросы, которые можно решить на местах, и в этом деле могут помочь именно доверенные лица, так как это не просто почетное звание, а руководство к действию.

"Более того, у доверенных лиц зачастую больше возможностей, чтобы донести ту или иную проблему до президента", — добавил собеседник агентства.