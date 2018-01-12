Памфилова призвала СМИ не публиковать непроверенные данные о ЦИК

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала СМИ не публиковать непроверенные данные о работе Центризбиркома, ссылаясь на "неназванные источники", и отметила, что за политику по дискредитации ведомства последуют судебные иски.
"Что это за практика — "источники, близкие к ЦИК", "источники из администрации президента"? Назовите мне их. Исходя из этой логики, можно любую сплетню, любую дезинформацию выдвигать. И как потом отбиваться?" — сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что не может быть никаких "источников, близких к ЦИК". "Если вас интересуют какие-то вопросы, то обращайтесь напрямую… Есть члены ЦИК, есть аппарат, каждый называет свои имя, фамилию и даёт информацию проверенную", — добавила Памфилова.
"Это все глупость, непрофессионализм или осознанная политика по дискредитации ЦИК, мы на это будем реагировать, будем в суд подавать. Хотя я очень люблю СМИ наши", — отметила глава ЦИК.
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