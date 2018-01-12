ЦИК не получил от "Яблока" жалобу на горизбирком Екатеринбурга

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. ЦИК России не получал жалобы от партии "Яблоко" на публикацию горизбиркома Екатеринбурга о сборе подписей в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина, выдвинувшего свою кандидатуру на выборы, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Как говорится в сообщении на сайте партии, "Яблоко" пожаловалось в ЦИК РФ на горизбирком Екатеринбурга из-за сообщения на сайте о пунктах сбора подписей в поддержку Путина. В "Яблоке" увидели формирование положительного отношения к нему, что противоречит избирательному закону.

"Первый раз слышу об этом… Придёт (жалоба) — разберёмся… Пока такой жалобы не было",- сказала Памфилова журналистам.

По её словам, в ЦИК не первый раз поступает информация о сомнительных действиях городского избиркома Екатеринбурга. "У нас уже не первый фейк с этой комиссией городской. Не знаю, сознательно это делается представителями городской комиссии? Разберёмся. А то предложим областной комиссии распустить и все, если будут продолжаться такие глупости. Но сначала надо разобраться",- добавила глава Центризбиркома России.