В ЦИК рассказали, как россиянам за рубежом попасть в списки избирателей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Граждане России, проживающие за рубежом, смогут попасть в избирательные списки для голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года без проблем, обратившись на портал госуслуг или в посольство, сообщила журналистам глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Они могут позвонить (в ЦИК), телефон есть, они могут написать на портал "Госуслуг", если они граждане России. Они могут обратиться в посольства: напишут заявления, и они попадут в систему ГАС "Выборы". Нет никаких проблем",- сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов, как россиянам, находящимся за границей, попасть в избирательные списки для голосования на участках за рубежом.
Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Ранее член ЦИК РФ Василий Лихачев, отвечающий за международное взаимодействие, говорил, что проголосовать на предстоящих выборах президента России на 360 с лишним зарубежных участках смогут более 1,8 миллиона россиян, состоящих на консульском учете, число избирателей за пределами РФ может оказаться больше за счёт российских туристов и студентов.
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