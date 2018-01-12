Павел Грудинин на регистрации в Центральной избирательной комиссии РФ в качестве кандидата на пост президента России

Павел Грудинин на регистрации в Центральной избирательной комиссии РФ в качестве кандидата на пост президента России

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Центризбирком зарегистрировал директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ, кандидатом на пост президента.

Он вторым из претендентов, после лидера ЛДПР Владимира Жириновского, прошел процедуру регистрации.

КПРФ выдвинула беспартийного Грудинина кандидатом в президенты на съезде 23 декабря. Сам он заверил, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной партией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Программный текст "20 шагов Павла Грудинина" опубликован на официальном сайте КПРФ. Его большая часть посвящена экономическим мерам.

По данным ЦИК, Грудинин к 9 января получил на свою предвыборную кампанию 143 тысячи рублей, но пока ничего из этих средств не израсходовал. При этом сумма расходов кандидата из средств его избирательного фонда не может превышать четырехсот миллионов рублей.

Кандидатам в президенты от парламентских партий, к числу которых относятся ЛДПР и КПРФ, для регистрации не нужно собирать подписи избирателей в свою поддержку. Но, как и все кандидаты, на этапе регистрации они должны были представить в ЦИК ряд документов — в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала в декабре.