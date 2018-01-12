ЦИК опубликовал финансовый отчет Путина по предвыборной кампании

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, уже израсходовал на предвыборную кампанию около 21,7 миллиона рублей, следует из данных Центризбиркома.
ЦИК приводит на своем сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 14 кандидатов в президенты по состоянию на 9 января.
На тот момент в фонд Путина поступило 400,186 миллиона рублей, а общие расходы составили 21,68 миллиона. Центризбирком детализирует расходы на финансовые операции, превышающие 100 тысяч рублей, — это была оплата изготовления и распространения агитационных материалов, а также других работ или услуг. В целом такие расходы из фонда Путина составили 12,824 миллиона рублей.
По состоянию на 5 января размер избирательного фонда Путина уже достиг предельно допустимого размера в 400 миллионов рублей.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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