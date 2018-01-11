ЦИК пригласит на выборы-2018 Всемирную ассоциацию организаторов выборов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский Центризбирком пригласит на выборы президента РФ в марте этого года Всемирную ассоциацию организаторов выборов, ассоциацию выборных органов стран Азии, европейские и латиноамериканские структуры, сообщил член ЦИК России Василий Лихачев.

"ЦИК будет приглашать Азиатскую ассоциацию организаторов выборов, латиноамериканские структуры, европейские. Будем приглашать Всемирную ассоциацию организаторов выборов", — сказал журналистам Лихачев, курирующий вопросы международного взаимодействия.

Он отметил, что особой активности ожидает от азиатской ассоциации, в которой на 2018 год вице-президентом была избрана председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта. Ранее Лихачев говорил, что общее число международных наблюдателей на предстоящих выборах президента России может достичь тысячи человек.