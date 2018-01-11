ОНФ начал сбор подписей в поддержку Путина на выборах

Президент РФ Владимир Путин выступает на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

Президент РФ Владимир Путин выступает на первом заседании своего предвыборного штаба в Гостином дворе в Москве. 10 января 2018

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и молодежного крыла движения "Молодежка ОНФ" начали работу по сбору подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина на президентских выборах в 20128 году, сообщила пресс-служба ОНФ в четверг.

Самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысяч подписей. Ранее сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева сообщила РИА Новости, что по состоянию на 10 января собрано уже 149 тысяч подписей — половина от необходимых 300 тысяч.

"Наши активисты и "Молодежка ОНФ" в регионах уже включились в эту ответственную работу. ОНФ – это команда президента, мы всегда словом и делом оказываем ему поддержку. Владимир Путин — сильный лидер, в годы его президентства наша страна встала на путь развития и сегодня добилась больших успехов", — цитирует пресс-служба движения слова сопредседателя центрального штаба ОНФ Ольгу Тимофееву.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря прошлого года проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. На следующий день, 27 декабря Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.

Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку. Сбор подписей начался 5 января и продлится до 30 января.

Путин в среду вечером посетил свой избирательный штаб, сопредседателями которого стали руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев и гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.