Штаб Путина будет использовать все форматы агитации в выборной кампании

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина намерен использовать все форматы агитации в ходе предвыборной кампании, в том числе, проводить личные встречи с избирателями, сообщила РИА Новости сопредседатель штаба Елена Шмелева.
"Мы сейчас макеты прорабатываем абсолютно все. В каком-то регионе что-то будет использоваться больше, в каком-то меньше. Сейчас верстается план. Нет никакого формата, который точно будет исключен, например, не будет личных встреч. Нет, они будут. Все будет", — сказала Шмелева, отвечая на вопрос, в каких форматах будет вестись агитационная кампания Путина.
Что касается личных встреч, то она уточнила, что речь идет о встречах с избирателями, которые будут проводить сопредседатели и сотрудники избирательного штаба, в том числе, планируется выезжать в регионы.
Путин в среду вечером посетил свой избирательный штаб, сопредседателями которого стали руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев и гендиректор "Камаза" Сергей Когогин. В ходе беседы Путин заявил, что сотрудники штаба должны действовать строго в рамках закона. Также он отметил, что "люди ждут прямого общения, а для того, чтобы это прямое общение состоялось более эффективным, полезным, откровенным и доверительным, нужны такие люди".
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря прошлого года проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. На следующий день, 27 декабря Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.
Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку. Сбор подписей начался 5 января и продлится до 30 января.
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