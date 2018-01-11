Избирательный штаб Путина полностью сформируют за три-четыре дня

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, будет полностью сформирован в течение трех-четырех дней, сообщила РИА Новости сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

Ранее Шмелева сообщила РИА Новости, что сайт, "горячая линия" и общественная приёмная избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина заработают с начала следующей недели.

"В течение трех-четырех дней. Когда у нас запустится сайт — уже к этому моменту все позиции будут заняты. Домен сайта станет известен сегодня", — сказала Шмелева, отвечая на вопрос о том, когда избирательный штаб будет полностью сформирован.

Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах главы государства в 2018 году. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Сопредседателями штаба Путина стали Шмелева, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев и гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.