"Партия роста" собрала почти 60 тысяч подписей в поддержку Титова

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. "Партия роста" собрала почти 60 тысяч подписей в поддержку своего председателя, уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей, кандидата в президенты Бориса Титова, сообщил представитель пресс-службы партии.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах президента РФ нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч.

"На сегодняшний день собрано 57593 подписи", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы в ходе пикета партии в четверг.

Власти Москвы ранее согласовали пикет "Партии роста" по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Бориса Титова у входа в Парк Горького. По данным пресс-службы партии, помимо подписей за кандидата москвичам предложат ответить на вопросы о том, каким они видят экономическое развитие страны и как воспринимают идеи "Стратегии роста".

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.