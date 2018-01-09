ЦИК зарегистрировал 113 доверенных лиц Жириновского

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ЦИК России зарегистрировал 113 доверенных лиц кандидата в президенты РФ от ЛДПР Владимира Жириновского на предстоящих в марте выборах, некоторым из них для работы в этом качестве предстоит покинуть должность членов избиркомов.

"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Вольфовича Жириновского в количестве 113 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", — говорится в постановлении, принятом ЦИК на заседании во вторник.

Член Центризбиркома Евгений Шевченко отметил, что, согласно закону, доверенными лицами не могут быть сами кандидаты, лица, замещающие государственные или выборные должности, а также главы местных администраций, работники аппаратов избирательных комиссий.

"Все представленные кандидатуры, а их было 113 человек, прошли такую проверку… Вместе с тем, если мы назначаем этих граждан доверенными лицами, то они в соответствии с законом не должны быть членами избирательных комиссий с правом решающего и с правом совещательного голоса. То есть при назначении их доверенными лицами, они должны свой статус, при наличии такового, приостановить", — пояснил Шевченко.

По сведениям, содержащимся в базе ГАС "Выборы", 14 человек из числа доверенных лиц Жириновского являются членами избиркомов — либо с правом решающего голоса, либо с правом совещательного голоса.

"Поэтому мы, регистрируя этих граждан доверенными лицами кандидата, обращаем внимание и партии ЛДПР, и соответствующих избирательных комиссий на то, что эти граждане должны в ближайшее время либо прекратить свои полномочия членов комиссий, либо приостановить их", — уточнил член ЦИК.