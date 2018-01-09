Кандидат в президенты Бабурин рассказал о своей предвыборной кампании

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин сообщил, что сбор подписей в его поддержку ведется в 56 регионах.

"Сбор подписей идет в 56 регионах. У нас 52 региональных отделения, а сбор подписей идет в 56 регионах, причем далеко не все из них там, где у нас региональные представительства", — сказал Бабурин РИА Новости во вторник.

ЦИК России зарегистрировал уполномоченных представителей от "Российского общенародного союза", выдвинувшего кандидатом на выборы президента РФ своего лидера Сергея Бабурина, в конце декабря. Ему было разрешено открыть специальный избирательный счет.

После открытия специального избирательного счета начинается этап сбора подписей. Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и "Российский общенародный союз", для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия счета.

Подписи избирателей и еще ряд документов, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.