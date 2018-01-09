МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" проверит информацию об использовании в регионах административного ресурса для привлечения студентов к сбору подписей в поддержку ряда кандидатов, принимающих участие в кампании по выборам президента РФ, сообщил РИА Новости координатор по взаимодействию с партнерами ассоциации Роман Коломойцев.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
"К нам поступает информация о том, что для сбора подписей в различных регионах привлекаются студенты. Мы сейчас эту информацию проверяем, пока подтвердить ее не можем. Конечно, студентов можно привлекать: тут, якобы их привлекают с помощью административного ресурса… привлекают в пользу разных кандидатов и от партий, и от самовыдвиженцев, поэтому мы сейчас это проверяем", — рассказал он.
Кандидаты, прошедшие процедуру выдвижения в ЦИК и получившие право открыть специальный избирательный счет, стали формировать фонды и начали сбор подписей в свою поддержку. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации в ЦИК нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи; самовыдвиженцам предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.