МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" проверит информацию об использовании в регионах административного ресурса для привлечения студентов к сбору подписей в поддержку ряда кандидатов, принимающих участие в кампании по выборам президента РФ, сообщил РИА Новости координатор по взаимодействию с партнерами ассоциации Роман Коломойцев.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

"К нам поступает информация о том, что для сбора подписей в различных регионах привлекаются студенты. Мы сейчас эту информацию проверяем, пока подтвердить ее не можем. Конечно, студентов можно привлекать: тут, якобы их привлекают с помощью административного ресурса… привлекают в пользу разных кандидатов и от партий, и от самовыдвиженцев, поэтому мы сейчас это проверяем", — рассказал он.

Кандидаты, прошедшие процедуру выдвижения в ЦИК и получившие право открыть специальный избирательный счет, стали формировать фонды и начали сбор подписей в свою поддержку. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации в ЦИК нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи; самовыдвиженцам предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.