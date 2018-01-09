МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о поступлении средств в избирательный фонд Владимира Путина, заявив, что не имеет отношения к его избирательной кампании, и рекомендовал обращаться в штаб кандидата, когда тот начнет работу.

"Я как пресс-секретарь президента Путина не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата Путина. И не имею права отвечать на эти вопросы по закону. Прошу обращаться в штаб Путина, когда он уже полноценно начнет функционировать", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что за физическое лицо перечислило средства в избирательный фонд Путина.

Накануне Центризбирком сообщил, что избирательный фонд Владимира Путина получил к 5 января больше средств, чем фонд любого другого претендента на президентский пост — чуть более 400 миллионов рублей, в том числе пожертвования "Единой России" и фондов поддержки регионального сотрудничества и развития. Предельная сумма всех расходов из избирательного фонда — 400 миллионов рублей.

Согласно данным комиссии, в избирательный фонд Путина на 5 января поступили 400.030.934,98 рубля.

По 28 миллионов рублей в фонд Путина перечислили партия "Единая Россия", а также московский, краснодарский, свердловский и татарстанский фонды регионального сотрудничества и развития. Пожертвования кемеровского и подмосковного фондов регионального сотрудничества и развития составили по 25 миллионов рублей, а красноярского и кировского — по 24 миллионов, указано в материалах. По 21 миллиону пожертвовали в избирательный фонд Путина петербургский и тюменский фонды развития, по 15 миллионов рублей — калужский, камчатский, самарский и тульский фонды регионального сотрудничества и развития. От башкортостанского и ханты-мансийского фондов регионального сотрудничества и развития поступили по 12 миллионов рублей. По 10 миллионов перечислили волгоградский и вологодский фонды регионального развития, 9 миллионов — курский, 3 миллиона — псковский. Еще по 2 миллиона поступили от Фонда народных проектов и Фонда поддержки будущих поколений.

Кроме того, ЦИК указывает пожертвования от граждан на суммы свыше 20 тысяч рублей — например, пожертвование в избирательный фонд Путина от одного гражданина составило 30 тысяч рублей.