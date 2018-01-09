Песков рассказал, когда сформируют предвыборный штаб Путина

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Предвыборный штаб Владимира Путина, который идет на предстоящие выборы президента России как самовыдвиженец, начнет работать в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, в ближайшее время уже", — сказал Песков во вторник журналистам в ответ на вопрос о том, когда начнет функционировать штаб Путина.

Ранее Путин, отвечая на вопрос о возможных разногласиях в администрации по кандидатуре главы предвыборного штаба, заявил, что разногласия и споры в администрации президента РФ есть всегда, но лишь до того момента, пока не будет принято единое решение. Президент добавил, что вопрос этот — технический, "но все-таки важный".

Накануне Центризбирком сообщил, что избирательный фонд Владимира Путина получил к 5 января больше средств, чем фонд любого другого претендента на президентский пост — чуть более 400 миллионов рублей, в том числе пожертвования "Единой России" и фондов поддержки регионального сотрудничества и развития. Предельная сумма всех расходов из избирательного фонда — 400 миллионов рублей.