Депутат попросил кандидатов в президенты раздать россиянам криптовалюту

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился ко всем кандидатам в президенты РФ с просьбой включить в свои предвыборные программы пункт о создании и развитии отечественной криптовалюты, которую можно было бы бесплатно раздать всем дееспособным гражданам России.

"Независимо от ваших политических взглядов и убеждений, с которыми вы приняли решение идти на президентские выборы, прошу вас включить в свою предвыборную программу пункт о создании и развитии отечественной криптовалюты", — говорится в тексте писем Петрова, который находятся в распоряжении РИА Новости.

Политик подчеркивает, что некоторые страны уже заявили о начале исследовательских работ по вопросу создания собственных национальных криптовалют, дающих новый источник доходов как для населения, так и для наполнения бюджета. Однако, по его мнению, Россия не входит в их число, "рискуя отстать в деле изучения и внедрения новых технологий". Тем не менее, РФ, по мнению Петрова, "все еще имеет хорошие шансы стать лидером в сфере криптовалют и продвижения данной технологии".

"В качестве одного из примеров повышения уровня жизни каждого гражданина нашей страны я мог бы привести принятие решения и реализацию создания ограниченного количества крипторублей — например, исходя из прогнозного количества граждан Российской̆ Федерации 150 миллионов, при этом раздав бесплатно по такому крипторублю каждому дееспособному гражданину", — отмечает Петров.

По мнению депутата, чем больше криптовалюта вовлечена в реальный̆ оборот, тем выше ее рыночная капитализация. В случае принятия Центробанком разрешения расчетов криптовалютой исключительно через крипторубль, его капитализация вырастет в несколько раз и даст возможность прямого контроля ЦБ всех легальных расчетов внутри России.

"В случае принятия руководителями субъектов только возможности допуска оплаты криптовалютой общественного транспорта, такого как метрополитен, даст не только рост капитализации национальной криптовалюты, но и огромный толчок по развитию IT-сервиса метрополитена в масштабах всей страны", — говорится в письме политика.

По мнению Петрова, любой чиновник районного уровня может дать возможность запустить массу стартапов на основе блокчейн, просто дав допуск к принятию национальной криптовалюты в МФЦ.

При этом, считает он, "доведя столь незначительными действиями криптооборот национальной валюты, например, до 10% от ВВП на душу населения, каждый гражданин нашей страны станет богаче минимум на 2500 долларов, а это минимальная прогнозируемая капитализация бесплатно полученного крипторубля".