Выборы 2018

Депутат попросил кандидатов в президенты раздать россиянам криптовалюту

10:0609.01.2018
Новости
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился ко всем кандидатам в президенты РФ с просьбой включить в свои предвыборные программы пункт о создании и развитии отечественной криптовалюты, которую можно было бы бесплатно раздать всем дееспособным гражданам России.

Криптовалюта биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Независимо от ваших политических взглядов и убеждений, с которыми вы приняли решение идти на президентские выборы, прошу вас включить в свою предвыборную программу пункт о создании и развитии отечественной криптовалюты", — говорится в тексте писем Петрова, который находятся в распоряжении РИА Новости.

Политик подчеркивает, что некоторые страны уже заявили о начале исследовательских работ по вопросу создания собственных национальных криптовалют, дающих новый источник доходов как для населения, так и для наполнения бюджета. Однако, по его мнению, Россия не входит в их число, "рискуя отстать в деле изучения и внедрения новых технологий". Тем не менее, РФ, по мнению Петрова, "все еще имеет хорошие шансы стать лидером в сфере криптовалют и продвижения данной технологии".

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© Инфографика
Прозрачность выборов президента России: контроль на каждом этапе

"В качестве одного из примеров повышения уровня жизни каждого гражданина нашей страны я мог бы привести принятие решения и реализацию создания ограниченного количества крипторублей — например, исходя из прогнозного количества граждан Российской̆ Федерации 150 миллионов, при этом раздав бесплатно по такому крипторублю каждому дееспособному гражданину", — отмечает Петров.

По мнению депутата, чем больше криптовалюта вовлечена в реальный̆ оборот, тем выше ее рыночная капитализация. В случае принятия Центробанком разрешения расчетов криптовалютой исключительно через крипторубль, его капитализация вырастет в несколько раз и даст возможность прямого контроля ЦБ всех легальных расчетов внутри России.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"В случае принятия руководителями субъектов только возможности допуска оплаты криптовалютой общественного транспорта, такого как метрополитен, даст не только рост капитализации национальной криптовалюты, но и огромный толчок по развитию IT-сервиса метрополитена в масштабах всей страны", — говорится в письме политика.

По мнению Петрова, любой чиновник районного уровня может дать возможность запустить массу стартапов на основе блокчейн, просто дав допуск к принятию национальной криптовалюты в МФЦ.

При этом, считает он, "доведя столь незначительными действиями криптооборот национальной валюты, например, до 10% от ВВП на душу населения, каждый гражданин нашей страны станет богаче минимум на 2500 долларов, а это минимальная прогнозируемая капитализация бесплатно полученного крипторубля".

Предвыборная агитация
© Инфографика
Предвыборная агитация
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