Стала известна сумма избирательного фонда Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, зарегистрированный Центральной избирательной комиссией РФ в качестве кандидата на пост президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, зарегистрированный Центральной избирательной комиссией РФ в качестве кандидата на пост президента России

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В избирательный фонд зарегистрированного кандидата на пост президента России от ЛДПР Владимира Жириновского, по данным на 5 января, поступило более 200 миллионов рублей, следует из информации Центризбиркома России.

Согласно сведениям о поступлении в избирательные фонды кандидатов, средства Жириновского на 5 января составили 200,001 миллиона рублей.

Выборы пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.