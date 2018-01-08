Путин к 5 января потратил на агитацию около 2% своего избирательного фонда

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Владимир Путин, который идет на президентские выборы как самовыдвиженец, к 5 января потратил около 9 миллионов рублей из своего избирательного фонда на изготовление и распространение агитации, это пока самая большая часть его расходов на кампанию, следует из данных ЦИК.
ЦИК опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 13 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Ведомство приводит данные по состоянию на 5 января. Материалы основаны на данных, предоставленных Сбербанком России, в котором кандидаты должны открыть избирательные счета.
В избирательный фонд Путина на 5 января поступили более 400 миллионов рублей, а расходы составили около 13,4 миллиона, указано в материалах ЦИК. Комиссия конкретизирует расходы на сумму больше 100 тысяч рублей.
В целом такие расходы из избирательного фонда Путина к 5 января составили 9.123.629 рублей, из них 120 тысяч — "иные расходы на проведение избирательной кампании", а остальные средства были потрачены на изготовление и распространение печатных и других агитационных материалов, следует из данных Центризбиркома.
Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв специальный избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию (кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов). Из средств фонда оплачиваются, в частности, печать и распространение агитационной продукции, услуги информационного и консультационного характера, изготовление подписных листов и оплата труда сборщиков подписей.
Предельная сумма всех расходов из избирательного фонда — 400 миллионов рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).
Выборы пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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