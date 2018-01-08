ЦИК закончил прием документов для участия в выборах от самовыдвиженцев

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия завершила приём документов на выдвижение для участия в президентских выборах от кандидатов-самовыдвиженцев.

У желающих была возможность подать документы до полуночи. Седьмого января ей воспользовались пять кандидатов.

В пресс-службе Центризбиркома рассказали, что с начала президентской кампании в ЦИК поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах главы государства в порядке самовыдвижения, при этом документы на рассмотрение подали только 15 из них.

Среди тех, чьи документы ЦИК принял, был действующий президент Владимир Путин.

О том, сколько кандидатов пойдет от партий, говорить еще рано. У них есть время подать документы до 19 января.

Небывалый ажиотаж

Тем временем количество желающих баллотироваться в президенты уже побило все рекорды. По словам члена ЦИК Евгения Шевченко, это объясняется, вероятно, обманчивой видимостью легкости участия в президентской кампании.

Он пояснил в интервью РИА Новости, что партиям для выдвижения кандидатов на парламентские выборы нужно подать пакет документов как минимум на 200 человек, а на одного кандидата собрать документы проще.

"Почему-то многие руководители партий, которые не участвуют ни в местных, ни в региональных, ни в думских выборах, считают, что 100 тысяч подписей легко получить. На любое количество подписей можно рассчитывать, имея серьезную, разветвленную сеть региональных, местных и первичных отделений, а если ее нет, то даже 10 тысяч подписей собрать сложно", — добавил член ЦИК.

Кандидаты "с чудинкой"

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, в свою очередь, что среди уже подавших документы есть претенденты "с чудинкой".

"Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты", — сказала она в программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

Порядок регистрации

Теперь для кандидатов, чьи документы приняли, начинается этап сбора подписей — самовыдвиженцам президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

Подписные листы с подписями избирателей и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть десять дней, чтобы проверить подписи и документы и вынести решение о регистрации.