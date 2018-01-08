Путин к 5 января потратил на избирательную кампанию 13,4 млн рублей

Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ

Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, к 5 января потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 миллиона рублей из более чем 400 миллионов, поступивших в его избирательный фонд, следует из данных ЦИК.

Ранее ЦИК опубликовал на своем сайте сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 13 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Ведомство приводит данные по состоянию на 5 января. Материалы основаны на данных, предоставленных Сбербанком России, в котором кандидаты должны открыть свой избирательный счет.

Согласно данным ЦИК, в избирательный фонд Путина к тому моменту поступило 400 миллионов 30 тысяч 934,98 рубля. Расходы из избирательного фонда к 5 января составили 13 миллионов 409 тысяч 230,46 рубля, указано в материалах Центризбиркома.

Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат оплачивает из средств избирательного фонда. Открыв специальный избирательный счет и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию (кроме агитации в СМИ, которая начнется за месяц до выборов). Из средств фонда оплачиваются, в частности, печать и распространение агитационной продукции, услуги информационного и консультационного характера, изготовление подписных листов и оплата труда сборщиков подписей.

Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Фонды могут формироваться за счет собственных средств кандидата (не более 10% от предельной суммы расходов), денег, выделенных кандидату выдвинувшей его партией (не более 50%) и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% соответственно).

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.