В Приморье в поддержку выдвижения Путина собрали более двух тысяч подписей

ВЛАДИВОСТОК, 8 янв — РИА Новости. Более двух тысяч подписей собрали в Приморье в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина за два дня, сообщила РИА Новости представитель Приморской группы поддержки Путина Юлия Яковенко.
Также она отметила, что на новогодних каникулах во Владивостоке прошли обучение сотни волонтеров, которые уже разъехались во все уголки Приморского края для организации сбора подписей избирателей по месту жительства. Кроме этого, в крупных городах края – Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске — с пятницы, 5 декабря, открыты общедоступные пункты сбора подписей, которые работают ежедневно с 11.00 до 19.00 (по местному времени — ред.) в торговых комплексах и кинотеатрах.
В пятницу сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты РФ начался с Хабаровска. Позже присоединились Томск, Омск и Башкирия, Москва, Севастополь, Чеченская республика, республики Крым, Ленинградская, Московская, Калининградская, Калужская и Ульяновская области.
Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. В среду, 27 декабря, Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению. Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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