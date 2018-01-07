Глава ЦИК рассказала о кандидатах "с чудинкой"

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Среди подающих документы для выдвижения на президентских выборах есть и претенденты "с чудинкой", рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова в последний день приема документов от самовыдвиженцев.
Она отметила, что к настоящему моменту ЦИК получил уведомления о желании участвовать в выборах президента России от 67 претендентов: 21 кандидата от партий и 46 самовыдвиженцев.
"Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты", — сказала Памфилова в программе "Вести" на телеканале "Россия 1" в воскресенье.
В воскресенье, 7 января ЦИК будет до полуночи открыт для приема документов по выдвижению от кандидатов, желающих участвовать в предстоящих выборах президента в порядке самовыдвижения. У кандидатов от партий для подачи соответствующих документов есть еще несколько дней — ЦИК будет принимать их до 12 января включительно.
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