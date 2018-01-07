ЦИК принял документы для участия в выборах от самовыдвиженца из Челябинска

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. ЦИК России принял документы на выдвижение на пост президента РФ от Виктора Черепнина, который прибыл в ведомство из Челябинска в последний день, когда самовыдвиженцы могут подать документ, передает корреспондент РИА Новости.

Седьмое января — последний день, когда кандидаты, решившие баллотироваться на выборах президента России в порядке самовыдвижения, могут подать в Центральную избирательную комиссию необходимые для выдвижения документы.

Если документы кандидатов на выдвижение в порядке, то ЦИК принимает решение о регистрации группы избирателей и уполномоченных представителей по финансовым вопросам, а также дает претенденту разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда. После этого для кандидата начинается этап сбора подписей — самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта.