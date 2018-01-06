Борис Якеменко заявил о выходе из президентской гонки

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко заявил, что не будет принимать участие в президентской гонке в этом году и намерен готовиться к выборам главы государства через шесть лет.
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
"Я завершаю свою президентскую кампанию. Для меня эта кампания была уникальной возможностью структурировать свое представление о нашем будущем и поговорить с людьми о том, какой могла бы быть страна", — написал Якеменко в субботу в своем канале в Telegram.
Якеменко напомнил, что ему с небольшой командой удалось разработать и опубликовать предвыборную программу, выпустить кандидатское обращение, однако "не удалось собрать и оформить данные на часть инициативной группы, поэтому было принято решение не подавать эти документы в ЦИК".
Он добавил, что извлечет из этой кампании необходимый опыт в свете президентских выборов 2024 года.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.