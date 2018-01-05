ЦИК не принял у Волынец документы для выдвижения на выборы президента

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Центризбирком России не принял документы на выдвижение кандидатом на пост президента РФ от председателя Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщили РИА Новости в пресс- службе ЦИК.

"Волынец приходила сегодня в ЦИК, но пакет документов на ее выдвижение был не полным. Поэтому документы не приняли, ждем ее завтра", — сказала собеседница агентства.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.